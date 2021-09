1. september tõi kooliaasta alguse ka spordikooli

Suvised treeninglaagrid, võistlused ja puhkeperioodid on lennates möödunud ja koos üldhariduskoolidega alustab uut õppeaastat Rakvere spordikool. Osal spordialadel tõsisemate harrastajate treeningud juba käivad, sest eks võistluskalendergi seab omad raamid. Tingituna eelmisel talvel olnud vahepealsest sundpuhkusest alustasid paljud treenerid uue tööaastaga augustikuus. Valdav osa spordikooli treeningtundides osalejatest asub treenima siiski sellest nädalast.

Startinud õppeaastal on võimalik alustada treeninguid – ja loomulikult jätkata – järgmistel spordialadel: kergejõustik, korvpall, võrkpall, maadlus, ujumine, lauatennis, judo ja murdmaasuusatamine. Valikut on ja oodatud on poisid-tüdrukud, kes tahavad vaba aega aktiivse kehalise tegevusega sisustada.