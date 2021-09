“TV 10 olümpiastardi” maskotid on valmis ja ootavad noori mitmevõistlejaid Kuressaarde hooaja finaaletapile. FOTO: Kristjan Teedema

“TV 10 olümpiastardi” üleriigilised üksikalade etapid on selleks aastaks küll raskustega, aga siiski peetud ja ees ootab mitmevõistluse finaal Kuressaares. Rakvere reaalgümnaasiumi (RRG) võistkonnale on senine esinemine toonud edu ja nii minnakse otsustavale etapile taas vastu suurte koolide üldarvestuse liidrina.