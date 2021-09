"Mulle on oluline, et Rakveres nagu ka terves Eestis ei peaks ükski naine oma kodus kartma. Minu soov on, et ma ei näeks enam ühtegi nutetud silmadega naist ega ühtegi hirmunud silmadega last, kes ei julge koju minna, kuna on perevägivalla tunnistaja, või veel hirmsam – kannatanu. See on minu südameasi," rääkis Ülle Lichtfeldt.