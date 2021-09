Vello Lillemets mõtestab märkide keelt

Läbi sajandite on maarahvas oma ehetel, kudumites ja peremärkidena kasutanud geomeetrilisi mustreid ning märke, neid on kutsutud kirjadeks. Osa neist märkidest on sümbolid, millel on kindel tähendus ja eesmärk. See on märkide keel, mille tähenduse oleme aja jooksul unustanud.