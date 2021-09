Koolikeskkonna kujundamine polnud kunstnikule esimene seesugune ettevõtmine, näiteks on ta saanud loominguliselt läheneda Rakveres Tallinna tänaval asuvale õppehoonele, mille klassiruumid said kunstniku käe all uue ilme. Samuti riidehoiu osa.

Suur rääkis, et 1970. aastal tehtud tüüpprojekti järgi on Eestis valminud kõige enam koolimaju ning sageli pole nende keskkond lapsepärane ega meeleolukas. Nii said Kunda ühisgümnaasiumi söökla seintele valitud värvid, mis oleksid harmoonias, samas on domineeriv oranž toon kunstniku sõnul see, mis ajendab tegutsema ja kutsub ka sööma.