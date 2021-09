Lääne-Virumaal kütiti karukvoot kiiresti täis

Ida-Viru- ja Lääne-Virumaa kütid olid 1. septembriks lasknud kummaski maakonnas 12 karu ja sellega on karude küttimise limiit nendes maakondades läbi. Limiit on läbi ka Jõgeva- ja Järvamaal, kus kummaski maakonnas on tabatud üheksa karu. Tänavu ei tohi enam karusid küttida ka Tartumaa, Pärnumaa, Põlvamaa ja Võrumaa kütid, kes on lasknud vastavalt seitse, kuus, kolm ja ühe karu.