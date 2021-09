Juhtkiri: kuidas armastada kehalist?

Tänases lehes tehakse juttu kehalise kasvatuse õpetajaga. Paljudele tuletab see meelde vanu aegu. Meenuvad kindlasti selle õppeainega seotud mured ja rõõmud, sest kehalise kasvatuse tunnis võis nii mõnelegi jääda mulje, et õpetaja eesmärk on kasvatada kõigist ei midagi vähemat kui olümpiamedalistid. Selle ülla sihi nimel ei pidanud mõni pedagoog paljuks detailselt kontrollida näiteks tütarlaste puhul, kas tunnis mitteosalemine on ikka põhjendatud. Paraku tõdeb nii mõnigi, et see pealtnäha süütu õppeaine on jätnud tema hinge haavu, mis annavad end tunda tänini.