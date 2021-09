Raja poe ees oli optiline range pilk suunatud teatrimäe poole. On ju teatri poolt tulles väike kurv, millele järgneb langus ja pikk sirge teelõik, kus võib tekkida kiusatus foori taga passimisele või mäest üles venimise peale kulunud aeg tasa teha. Vähemalt üks tuntud inimene on sel teelõigul kihutamisega ka politseinikele vahele jäänud, lubatud sõidukiiruse ületamist põhjendas ta just kiirustamise ja sirge teelõiguga.