Isamaa erakonna pressiteenistus teatas eile, et erakond läheb Rakveres valimistele lubadusega lõpetada olukord, kus koduomanikud on sunnitud hooldama ja koristama linnale kuuluvaid kõnniteid. Rakvere abilinnapea, isamaalase Kert Karuse sõnul on praegu kehtiv kord ebaõiglane.