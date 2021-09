Taluniku sõnul on Rakvere viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja ka linna üldilme on muutunud palju kenamaks. "Linna hooneid ja tänavaid on korrastatud ning see töö jätkub, meil on toimiv kultuuri- ja spordielu, aga midagi jääb vajaka. Tundub, nagu hoog oleks raugenud ja Rakvere vajaks uut särtsu," rääkis Talunik.

Laila Talunik on saanud rakendusliku kõrghariduse Tartu kõrgemast kunstikoolist ning omandanud Tartu ülikoolis magistrikraadi kultuurikorralduses. Varasemalt töötas Talunik Rakvere teatri turundusjuhina.

Praeguseks on teada, et keskerakonna linnapeakandidaat Rakveres on praegune meer Triin Varek, Isamaal linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, Eesti 200 linnapeakandidaat on Rainer Miltop. Linnapeakandidaadiga pole lagedale tulnud veel reformierakond, mille piirkondlik juht Aleksandr Holst mõni aeg tagasi ameti maha pani.