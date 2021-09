Rahandusministeerium andis Rakvere vallale aukirja

Rakvere vald on omavalitsus, mis arvestades elanike arvu, tagamaalisust ja tulukust, ületab võrreldes teiste omavalitsustega Eestis oma potentsiaali kõige rohkem.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et ootuspärast tulemust ületati 10,2 protsenti. "Sellist tulemust on võimalik saavutada ainult tänu meie ühtehoidvale ja üksteist toetavale meeskonnale, kes teeb oma tööd südamega, vaatamata kellaaega või nädalapäeva," sõnas vallajuht.

Omavalitsuste varem tehtud analüüsist nähtub, et elanike arv ja paiknemine ning omavalitsuse saadav tulu elaniku kohta on kõige olulisemad näitajad. Nende kolme näitaja baasil saab arvutada, mitu protsenti mõõdikutest võiks iga omavalitsus täita. Tulemuse võrdlemisel mõõdikute täitmise protsendiga saadakse näitaja, mille põhjal on võimalik öelda, kui palju omavalitsus ootusi ületas või neile alla jäi.