Kolleegid Rakvere muusikakoolist iseloomustavad Edvin Lipsu kui unikaalset muusikapedagoogi: tema õpilased on 24 õpetaja-aasta jooksul saavutanud üleriigilistel konkurssidel auhinnalisi kohti tervelt kaheksal erineval instrumendil.

Õpetaja Lipsu peetakse rahulikuks, õpilasele aega andvaks, aga samas motiveerivaks, heatahtlikuks ja toetavaks pedagoogiks, kes oskab hoida kõrgel pilliõppuri huvi ja motivatsiooni.

Palju aastaid on Edvin Lips Rakvere muusikakooli baasil korraldanud kogu Eestis äärmiselt populaarseks saanud saksofoniõpilaste üleriigilisi suvekoole ja kevadpäevi, kus õpetajateks on Eesti parimad saksofonipedagoogid, sealjuures ka tema ise. Ta on oma õpilastele eeskujuks, mängides ise heal tasemel mitut pilli – flööti, saksofoni ja metsasarve - ja musitseerides Rakvere Linnaorkestris ja Virumaa Kammerorkestris. Orkestritesse on Edvin Lips toonud ka oma võimekaid õpilasi. Nendes ja ka mitmes teises Eesti orkestris mängivad paljud tema vilistlased.

Pärjatud pedagoog Edvin Lips ütles, et puhkpilliõpetaja töös on kõige toredam näha, kuidas lapsed arenevad. "Veel toredam, kui väga hästi arenevad," lisas ta. Kui palju õpilasi on aastate jooksul tema käe all üheksat puhkpilli - oboed, fagotti, flööti, plokkflööti, klarnetit, saksofoni, trompetit, trombooni ja metsasarve - õppinud, pole Edvin Lips kokku arvanud, küll aga rõõmustanud nende heade tulemuste ja saavutuste üle.

Tipphetked pilliõpetaja elus ongi Edvin Lipsu sõnul need, kui õpilane saavutab konkursil hea tulemuse, kõige nukramad aga need, kui mõni hea õpilane ütleb, et talle meeldib rohkem palli taga ajada ja jätab muusikakooli pooleli. Seda on juhtunud Edvin Lipsu ligi veerand sajandi pikkuse pedagoogipõlve jooksul küll vaid paar korda.

Edvin Lipsu sõnul pole tal erilisi nippe, kuidas õpilastesse pilliarmastust süstida. "Kui õpilasel on tahtmist ..." sõnas ta ja jäi hetkeks mõtlema. "Ei tohi liiga raskeid lugusid anda ja ei või liiga kergeid lugusid anda. Ühesõnaga, midagi seal vahepeal. Repertuaari asi ka: lood peavad meeldima. Koosmängud ka," tõi ta välja mõned põhitõed.

Saksofoni suvekoolis on Edvin Lips toimetanud algusest peale ehk kakskümmend aastat. "Esimesel aastal olin rohkem õpipoiss ja täiendasin ennast saksofoni alal," meenutas ta. "Suvekool on omamoodi puhkus. Saad igapäevarutiinist välja. Seal pole ainult mängimine, on igasuguseid muid tegevusi. Kui oled noortega koos, tunned ennast ka nooremana ... kui peeglisse ei vaata," märkis ta muiates. Orkestrites mängimist peab Edvin Lips oluliseks, et ennast vormis hoida. "Tunnis tuleb ka ette mängida," mainis ta.

Tunnustuspreemia laureaadid on veel Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli oreliõpetaja Kristel Aer, Põltsamaa Muusikakooli keelpilliõpetaja Hiie Taks, Pärnu Muusikakooli flöödiõpetaja Marju Mäe ja Tallinna Muusikakeskkooli klaveriõpetaja Martti Raide.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esimehe Marje Lohuaru sõnul lisab praegune pandeemia õpetajatele veel erilisemaid väljakutseid uute lahenduste leidmiseks. "Muusikaõpetus on väga rikas õppeaine ja kui õpetaja suudab kriisiolukorras hoida õpilasi muusika juures ja innustada neid jätkama professionaalsete muusikutena, siis on see hindamatu ja väga suure väärtusega töö kogu Eesti muusikaelule. Meie õpetajad on muutunud olukorras fantastiliselt hästi hakkama saanud," ütles Marje Lohuaru.

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital jagab muusikapedagoogide tunnustuspreemiaid alates 2012. aastast koolide ettepanekute põhjal ja sihtkapitali algatustena. Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist. Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot.