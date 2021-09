Nurmkanaseltskond, keda me praegu ringi näeme sibamas, on suvine perekond – isa, ema ja lapsed. Niimoodi üheskoos veedetakse aega kevadeni, mil otsitakse omale paarilised. Ja praeguse seltskonna suurus oleneb sellest, kui paljudel lastel on õnnestunud ellu jääda. Nurmkanadel on lasterikkad pered – lapsi võib kooruda üle kahekümne!