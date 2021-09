Maitsemärgist kandvad ettevõtjad on seda suve kiitnud. “Aasta on toonud neile tähelepanu ja see on üks eesmärke,” kõneles projektijuht Eha Paas ja lisas, et toiduvõrgustiku arendamisel on tehtud tohutu töö. “Maitsete aasta ongi nagu saagi noppimine. Ajakirjandus on meid märganud ja ettevõtjatest on kirjutatud. Pool teed on käidud, aga liigume järjest enam eesmärgi poole, et paepealsete maitsete elamusi tullakse otsima üleeestiliselt,” rääkis Paas.