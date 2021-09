Näituseideede konkursile “Oma näitus 2021” saabus kaheksa tööd. ERM-i näituste juht Kristjan Raba tõdes, et ideid oli küll vähem kui tavaliselt, kuid need on huvitavad ja on, mille vahel valida.

“Eriliselt hea meel on selle üle, et nii keerulistel aegadel on inimestel ikkagi ootamatuid ideid ja põnevaid rakursse oma argielu tegevustes. Nii mõneski idees on tugev sõnum maailmale või siis on tunda vahvat ühistegemise kirge. Samas antud konkursiga ongi kõige olulisem isetegemise võimalus,” rääkis Raba.