Tarrvi Laamanni värrvid ja grraafika

Tarrvi Laamanni värvidest pakatav “Puu ja põõsas” on tema – vähemasti – kolmas näitus Rakvere teatris. Kunstnik on varem näidanud puulõikeid, graafikat ja mokuhanga-tehnikas loomingut, seekordne 40 kirkast teosest koosnev “Puu ja põõsas” esitleb monotüüpiat ja maali. Ning muidugi kunstniku (loomis)vabadust.

“Näitusel on kahe aasta tööd. Värskematel on Jamaica kookospalmi lehed koos Eesti vahtralehtedega,” sõnas Tarrvi Laamann. Ta rääkis, et trükkis Jamaical seeria kookospalmilehtedest ning Eestis Vaskjalas trükkis neile juurde vahtralehti. Nõnda voogab ja pulseerib maalidel nagu kohalik rahvamuusika reggae- ja regivärsirütmides. Komplektis on 12 tööd. “Mingis mõttes on see üks töö,” lausus ta.