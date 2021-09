Arvo Pärdi 86. sünnipäeva tähistavad maestrole pühendatud muusikapäevad

Eesti Rahvusmeeskoori saab kuulata Rakvere Kolmainu kirikus 10. septembril kell 19. Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu rääkis, et tasuta kontserdil tuleb esitamisele üks Arvo Pärdi teos koos oreliga ning palju toredat, sügavat ja kaunist muusikat. “Meeskoor on rõõmsalt elevil Rakverre tulekust, sest pole ammu kirikus laulda saanud,” lausus Põllu. “Kuna kontsert on siseruumides, peaks publikul olema kaasas vaktsineerimise või koroona läbipõdemise tõend,” tuletas ta meelde nii selle kui ka teiste kontsertide kohta kehtivat nõuet.