Üks väheseid valdkondi, mille puhul ei saa kunagi öelda, et sellesse investeerimine oli viga, on noorte huvitegevus. Eriti oluline on see väikeste linnade ja alevite puhul, kus noortel pole sageli midagi teha või ei osata neid kuidagi suunata põnevate ning harivate tegevuste juurde.