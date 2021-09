Eelolev nädal toob soojema ilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikuks on sadusid laialdasemalt. Puhub läänekaaretuul 3-9, vastu hommikut tugevneb Liivi lahe ümbruses tuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-8, maapinnal paiguti nullkraadi ümber. Meretuulega rannikul on kuni 12 kraadi sooja, hommikuks tõuseb termomeetrinäit veelgi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.