"Mida lähemale 17. oktoobrile, seda tihedamini küsivad inimesed mu käest, mis mul plaanis on, kas ma kandideerin kohalike omavalitsuste valimistel," rääkis Kusma. Ta meenutas, kuidas Reformierakond peale 2017. aasta valimiste vōitu Rakveres oma peamisest valimislubadusest, keskväljakule kultuurikeskus ehitada, loobus. "Selle reeturliku teoga visati üle parda nii oma valijad, kui ka kandidaadid, kellest suur osa just keskväljaku arendamise idee pärast olid nōus Reformierakonna ridades valimistel kandideerima," selgitas Kusma. "Mina ei näinud peale sellist äraandlikkust muud vōimalust, kui erakonnast välja astuda," lisas ta. Mees tunnistas, et toona otsustas ta mitte kunagi enam valimistel kandideerida.