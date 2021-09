Metsa istutavat ekskavaatorit jääb isegi karu, lõug ripakil, vahtima

Kui hiljuti uudisloo kirjutamise tarvis riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kirde piirkonna metsakasvatusjuhi Ilmar Paaliga juttu tegin, tuli poolkogemata välja tõsiasi, et RMK istutab kirde piirkonda üheksa miljonit taime aastas, sealjuures selgitas Paal võhiklikule ajakirjanikule, et osa taimi pannakse mulda masinaga. Jutt masinast pälvis tähelepanu, kuigi metsakasvatusjuht selgitas kohe, et istutusmasinad pole mingid uuema aja leiutised. Mees lubas, et saan tutvuda masinistutusega lähemalt, ja kuna parajasti müttas see maakonnast nibin-nabin väljaspool Peresaare metsas, saigi sinna sõidetud.