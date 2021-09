Vaade: vallavanem muuseumisse!

Aga need, kes tagasi astuda ei taha, viitavad esmalt süütuse presumptsioonile. See tähendab lühidalt öeldes seda, et inimene on süüdi alles pärast jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust. Teisalt jälle ei võeta vahi alla niisama. Levinumad põhjused on, et inimene võib vabaduses viibides panna toime uusi kuritegusid, võib mõjutada uurimist või sellest üldse kõrvale hoida. Ka on Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Gardi Anderson öelnud usutluses Virumaa Teatajale, et prokuratuur süütute inimeste vastu huvi ei tunne. Vallavanema tagasi astumise kasuks räägib veel asjaolu, et menetlused võivad kesta aastaid. Seepärast astutaksegi demokraatlikes maades tagasi kohe, juba kahtluse tekkimisel.