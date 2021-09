Ütlus “Raha paneb rattad käima” on ju teada meile kõigile, kuid kas see peab nii olema ka rahvakultuuri puhul? Rahvakultuur eksisteerib tänu meie esivanematele, vanematele, lastele ja loodetavasti tänu tulevasele põlvkonnale. Eestlane ja eesti pärimus – see olemegi ju meie.