Koos Pika tänavaga saavad uue näo mitu teelõiku

Ühesuunaliseks jääb Pikk tänav alates Tallinna tänavast kuni Tõusu tänavani. See tähendab, et Pikalt tänavalt saab Kooli tänavale sooritada ainult vasakpööret. Kooli tänav jääb ühesuunaliseks ka edaspidi, mis tähendab, et spordikeskuse poolt sealtkaudu Pikale tänavale sõita ei saa. Just selle vastu eksivad paljud juhid seniajani, tekitades liiklusohtlikke olukordi, kuna Kooli tänava laius ei võimalda kahel autol teineteisest mööduda.