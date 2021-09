"Et Kadrinas turuhoonet ja turuplatsi veel ei ole, otsustasime rahvamajaga seda olukorda veidi leevendada. Üritame organiseerida nii, et OTT-i kohtumised, turg ja tellitud kauba üleandmised hakkaksid toimuma siin iga kuu teisel laupäeval," rääkis Kadrina kultuurijuht Ahto-Lembit Lehtmets, lisades, et huvi kasvades saab kohtumisi ka tihemini korraldada.