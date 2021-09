Mario Kivisaar töötab kokana ning armastab metsas käia ja looduses liikuda juba puhtalt isiklikust huvist. Ta kinnitas, et seenesaak on väga hea. “Kuu aega on vähemalt käidud, peale vihma tuli neid metsikult. Ja kõiki seeni on kõvast,” rääkis kokk, kes iseendale korjab üldjuhul ainult kukeseeni.