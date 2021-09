Janno Vilberg: sõiduteed ületav kergliikleja peab autole teed andma

Toimetuse poole pöördus lugeja, kelle mureks on jalakäijad, kes ületavad kergliiklusteelt tulles autoteed teadmisega, et neil on eesõigus. Eriti ohtlik on olukord siis, kui jalakäija lükkab enda ees lapsevankrit ning paneb sel moel ohtu lisaks enda tervisele ilmsüüta lapse oma. Olukorda oli nõus kommenteerima ja selgitama transpordiameti liiklusohtlike kohtade koordinaator Janno Vilberg.