Võsu söögikohtades haigutab suvise melu järel tühjus

Menukas Mere 38 Restos askeldab Marko Zukker, päritolult Pärnu mees, kes oma elukohana nimetab Viimsi valda. “Me peame seda esimest hooaega, esimest suve,” selgitab ta. “Restorani nimi on aadress tegelikult. Aga siis selgus tõsiasi, et nimi oli patenteeritud, ja siis me pidime selle patendi suht krõbeda hinnaga ära veel ostma.”

Zukkeri restorani siseruumidesse mahub 28 külastajat, õuelaudade äärde veel 80. Pakutakse Eesti, Hispaania ja Aasia taustaga toite. “Juulikuu oli kõige aktiivsem. Pärast Rannafesti hakkas juba rahulikumaks minema. Tegelikult on alati niimoodi, et kui see sügis ja september saabub ja kui sul on äri üles ehitatud terrassile, kukub su käive ikka vaata et 70 protsenti,” räägib mees.