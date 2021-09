Briti ajakiri Times Higher Education koostas taas maailma ülikoolide edetabeli, kus on esindatud ka neli Eesti ülikooli.

Tartu ülikool (TÜ) on taas valitud 300 parima hulka ja on tabelis vahemikus 251–300. Tallinna tehnikaülikool on tabelis vahemikus 601–800.