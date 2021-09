Koroonatõendite kontroll lihtsustub

Uuenenud kontrollirakendus näitab, kas vaktsineerimiskuur on lõpetatud; viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva; viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta; negatiivse tulemusega PCR-testi proov on võetud viimase 72 tunni sees; negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees ja teisi testiga seotud parameetreid.