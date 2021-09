Maratonimehest kepikõndija Viki jõudis 95. verstapostini

Aastate möödudes küll kahe tugikepi abil ja veidi lühematel tänavaringidel liikunud mehe järgi võis paljude teda näinute sõnul kella kontrollida. “Kell on juba nii mitu tundi üle lõuna, see kõndiv papi jalutas mööda” – see teadmine aitas mõnelgi aias askeldajal ajas orienteeruda.

Puusepa Viki sai 95 aastat vanaks ja uskumatu on mõelda, et 1950. aastatel oli ta üks Eesti paremaid maratonijooksjaid. Mehe isiklik rekord 42,195 kilomeetri läbimises on pärit 1956. aastal joostud Moskva maratonilt. Aeg 2.32.27 oli tolleaegne Eesti rekord, kusjuures Viktor Puusepp on sellega tänini Eesti kõigi aegade edetabelis jooksjate esisaja hulgas. Näiteks Lääne-Virumaal ei suuda tänasel päeval keegi kiiremini joosta ja kogu Eestiski on kiiremaid mehi üksikuid. Selle fakti kuulmisel vangutab vana spordimees pead ja ütleb, et mõni mees ju ikka võiks olla, Aga kuuldes vastupidist, ei taha hästi uskuda.