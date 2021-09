Rakvere sotsiaaldemokraadid lähevad valimistele vastu äratuskellaga

Rakvere abilinnapea ja sotsiaaldemokraatide valimisnimekirja esinumber Laila Taluniku kirjeldas tänast Rakveret järgmiselt: „Rakveres on tore elada, meil on lasteaiad ja koolid, meil on haigla ja poed, meil on teed ja tänavad. Isegi teater ja kino on. Kõik on justkui olemas, aga midagi on siiski puudu. Me ei taha, et kunagisest kreisilinnast saaks unine väikelinn.“