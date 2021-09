Kartulil on kümneid varjundeid, mida kokkamisel silmas pidada

Simunas tegutseva kartuleid kasvatava perefirma müügiesindaja Alo Põldmaa on ise üks perepoegadest ja ta rääkis, et praegu ei ole enam palju peresid, kes ostavad terveks talveks endale kartuli keldrisse valmis. “Enamik kliente soovivad üks-kaks kotti korraga, et paari kuu pärast uuesti osta,” sõnas ta ja õpetas, et kartuleid tuleb säilitamiseks kindlasti päevavalguse eest hoida ja leida neile jahedam koht.

Pikemaks säilitamiseks on kolm-neli plusskraadi ideaalne, aga kortermajades selliseid hoiustamistingimusi paraku pole. “Inimesed on mugavad ja harjunud, et neile tuuakse kord kuus kartul koju, ja sellepärast on üles ehitatud kartuliringid,” tutvustas Põldmaa pakutavat võimalust ja selgitas, et perefirma veab kartulit laiali Lääne-Virumaal ja paaris naabermaakonnas.