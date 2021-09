Põhjuseid, miks üksikud toonekured veel sügisel Eestis püsivad, on erinevaid. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Jan Siimsoni sõnul ei tasuks sellest praegusel ajal suurt numbrit teha. „Mõned linnud vajavad rohkem aega tiibade treenimiseks. Samas on ka neid, kes on väiksena olnud nõrgad, pesast välja heidetud – sageli toetab üksikute nõrkade pesapoegade hülgamine teiste terve ja elujõulisena üleskasvamist. Mõnikord on inimene otsustanud selliseid toonekurepoegi ka toita. Inimestega harjunud linnud ei mõtlegi lahkumise peale enne, kui inimene tema toitmise lõpetab,“ tõdes Jan Siimson. Seetõttu ei tohiks inimene rändlindude ellu sekkuda.