EKRE Lääne-Viru ringkonna esimees Anti Poolametsa sõnul on nendega liitunud hulk rahvuslikult meelestatud inimesi üle maakonna. "Kandideerima on tulnud inimesi erinevatelt elualadelt, viimasel ajal on märkimisväärne, et liituvad tublid ettevõtjad, kes muretsevad oma kodukandi tuleviku pärast," lausus Poolamets.