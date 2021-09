Sügisene majandusprognoos lubab kokku panna sellise riigieelarve, mis aitab Eestit tugevamaks ehitada. Üheks suurimaks valukohaks on õpetajate palgad, mis võrreldes Eesti keskmise palgaga on selgelt langenud. Kui valitsus peaks jääma kindlaks oma kevadisele otsusele tõsta õpetajate töötasu näpuotsaga, siis läheb nii, et järgmisel aastal on õpetaja palk juba alla 100 protsendi riigi keskmisest. See oleks häbiväärne.