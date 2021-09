Kuidas ja kas hinnata laste kunsti?

Järgmisel päeval, kui laps oli koolist koju jõudnud, küsis ema kohe, kuidas kunstitunnis läks. Väike mees oli väga nördinud, sest õpetajale ei olnud tema puu meeldinud – töö oli liiga lohakas ja puud ei ole lillad, hinne 3. Nägin seda tööd ja ütlen, et väga tore, vaba ja hoogne joon, ekspressiivsed värvid, paneksin kõhklematult hindeks 5. Ema sõnul ei näinud ta pärast seda oma last kunagi enam nii julgelt ja innukalt maalimas, ikka tuli küsima, kas nii või teisiti on õige.