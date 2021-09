Rehbinderi majas uuritakse uuenduste käigus ajalugu

Hoolimata sellest, et hoone on ehitatud juba 18. sajandil ning on vanim omataoline säilinud aadlihoone Rakveres, ei ole seal põhjalikke ega dokumenteeritud ajaloouuringuid kunagi tehtud ja eelmisel aastal alustatud rekonstrueerimistööd andsid selleks ideaalse võimaluse. “Rehbinderi maja on väga palju käest kätte ning omanike ja haldajate vahel liikunud, iga uus omanik on majja jälje jätnud,” sõnas Virumaa Muuseumide juhataja Viljar Vissel.