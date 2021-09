Kuna ala nimetus võib jääda paljudele segaseks, siinkohal väike selgitus. Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest. Üksikvõistlejad ei ole lubatud muu hulgas ohutuse kaalutlusel. Soovi korral võib võistkond võistluse ajal pöörduda tagasi võistluskeskusse, et puhata, süüa ja täiendada varustust. Seega nõuab ala nutikust ja füüsilist võimekust.