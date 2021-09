Tapal elav Koit Kesküla rääkis, et tema 11-aastane poeg käib Kadrinas koolis ja trennis. Poisi lahutamatuks kaaslaseks on elektritõukeratas. Seni on ta sellega alati bussi pääsenud, kuid 31. augusti õhtul umbes kella üheksa ajal keeldus bussijuht teda peale võtmast. Bussijuht olevat öelnud, et mine koju, paki oma tõukeratas ära ja siis ta vaatab, kas võtab peale või mitte. Ja sõitis minema.

Laps helistas isale. Pojale järele sõites märkas too liinibussi tulevat. Esmalt vestles Koit Kesküla sohvriga, võttes vestluse ka videosse. Isa küsimusele, miks bussijuht tema 11-aastast last peale ei võtnud, vastas sohver omakorda küsimusega, et kas mees mõtleb ka, mida see tõukeratas bussis avarii korral tegema hakkab.

Kesküla esitas transpordiametile kaebuse, kust see teenuseosutajale aktsiaseltsile Go Bus edasi saadeti. Äriühingu juht Andrei Mändla viitab oma vastuses pagasiveo nõuetele, kus on öeldud, et muud spordi- ja liikumisvahendid peavad olema sisenemiseks pakitud. Samuti peab salongis veetav pagas olema mõistliku suurusega ega tohi takistada reisijate sisenemist ega väljumist. Bussijuht olevatki oma tegevuses lähtunud kehtivatest nõuetest. "Arvestama peab ka sellega, et tõukeratas oli küllaltki suur. ning buss 19-kohaline väikebuss," öeldakse vastuses. "Lisaks ei tekkinud bussijuhil ka kahtlust, et noormees, pakkinud tõukeratta, saab tunni aja pärast soovitud sihtkohta. Ehkki see juhtum on kahetsusväärne, saan siinkohas samas jääda vaid sellele seisukohale, et ühissõiduki juht käitus antud olukorras vastavalt kehtivatele nõuetele."

Koit Kesküla sõnul rääkis ta juhtunust tuttavale bussijuhile, kes konkreetse bussi peal näitas ja ütles, et laps oleks oma tõukerattaga vabalt ja ohutult ära mahtunud.