Rakvere asus kelgutamisega seotud muret lahendama

Praegu käib linnuse kõrval orgudes usin töö kelgunõlva ja lumerõngaraja ettevalmistamiseks. "Linnuse kõrvale ehitamine on arheoloogilise järelevalve nõuete tõttu palju keerulisem, kui see esmapilgul tunduda võib," sõnas Rakvere abilinnapea Kert Karus.

Nimelt on linnuse kõrval palju kohti, mida arheoloogid ei ole veel põhjalikult läbi uurinud, ja seetõttu on koostöö äärmiselt tähtis. "Pidime projektis päris mitmeid muudatusi tegema. Näiteks rajame esialgu kavandatud nelja nõlva asemel kolm, kuna üks külg on veel uurimata," jätkas abilinnapea.