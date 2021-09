Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Saamata tonnid Raha lendab korstnasse! Nii armastatakse öelda. Aga see, kui palju rublasid õigupoolest läheb õige ventilatsioonikorstna ja vastavate avade puudumise tõttu vett vedama, kipub mõnikord silmist mööda libisema. Võtame näiteks sigalad. Söödakulu ja juurdekasv olenevad suuresti sellest, missugustes ruumides sigu peetakse. On need külmad ja niisked, mis head juurdekasvu sa siis tahadki. Tuntud tõde. Nii mõnelgi pool abiettevõtetele raha jätkub, aga sigalate kohendamiseks mitte. Lihtsalt ei ole sellele probleemile mõeldud. Sigalate headuse määravad lae ja seinte soojustusaste, õhustusseadmete korrapärane töö, põrandapinna ökonoomne kasutamine, akende ja uste tuulekindlus (et ei vilistaks). Peab tunnistama, et meie rajoonis ei ole puudust halbadest sigalatest. Võtame kas või tüüpprojekti nr. 82 järgi ehitatud sigalad. Neid, 12–48 m suurusi nõrgalt soojustatud katuslaega ja "hambaga" katuses ning puuduliku ventilatsiooniga sigalaid pole võimalik suurema kohendamiseta korda teha. Üks võimalus on kasutada neid väetiseladudena jm. Aga siiski saab ka niisuguseid sigalaid korda sättida. Kui me midagi rekonstrueerime, siis peaksime ikkagi jälgima, et kõik tehtaks nii nagu vaja. Meie oludes võimaldab talvel küllaldast õhustust korralikult ehitatud ja hästi soojustatud tõmbekorsten koos hoolikalt tehtud värske õhu sissevooluavadega. Ja muidugi olgu laka soojustusega kõik korras. Seda tuleks küll igal pool jälgida.