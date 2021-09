“Mis on see luuletaja luule? See on: kui mõtled elule ja millelegi muule,” on Juhan Viiding kirjutanud. Ent mis on see helilooja loome? Vahest samamoodi – mõtted elule ja millelegi muule. Arvo Pärdi muusika on erilise inimese eriline muusika, milles on mõtteid millelegi suuremale kui pisike inimene suures ilmaruumis.