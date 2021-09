Kumus näeb reivikultuuri olemust

Vahel on vajalik meenutada, kust tulevad ühiskondlikud kultuurilised liikumised. Sest kuigi öeldakse, et ajalugu kirjutavad vaid võitjad, peab see tänapäeval aina vähem paika. Tänapäeval oskavad kirjutada kõik, ka kaotajad – allasurutud, rõhutud. Ning kultuurilised fenomenid just sellistes oludes ju tekivadki.