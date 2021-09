Maarja-Liis Orgmets: “Eesti pimedate ringkond on väike ja tõesti piisabki vaid ühest inimesest, kes näitab suuna kätte”

Praegu on liidul käsil Soome-Eesti projekt, millega kaardistatakse, kuidas nägemispuudega inimesed saavad igapäevaelus hakkama. Selle eesmärk on selgitada välja, mil viisil saaks iseseisvumist soodustada. Maarja-Liis on üheks projekti mentoriks ning Rosina sõnul tuleb ta sellega suurepäraselt toime. Jakob Rosin lisas, et neiu saab väga hästi hakkama ka ajakirja Valguse Kaja toimetamisega. “See ilmub küll ainult kaks korda aastas, kuid sellega on päris palju tööd,” sõnas mees.