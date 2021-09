Mees korstna otsast: “Kui nööbi eest ära tõmbad, katkeb ka õnn”

17-aastase staažiga meistril on kütteperioodi eel palju tööd. FOTO: Marianne Loorents

Agu Leemets on üks kahest Rakvere korstnapühkijast, kellel on sel alal ette näidata viienda taseme kutsetunnistus. See teeb temast korstnapühkija-meistri ning annab õiguse kanda vormiriietuse juures musta kaabut.