Hara sadamas kohtub ajalugu moodsa tänapäevaga

Istusime sadama tähtajalise omaniku Tarvi Velströmiga kohvikus, sadamast ja merest eraldamas meid klaassein, ometi valitses tunne, et meri on siinsamas. Haral on see tundmus hästi lihtne tekkima, sest võrreldes ajaga, mil kummalise ajalooga paigas elu seisis, on see seal nüüd pidevas arengus ja muutumises.