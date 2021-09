Kolumn: olümpiast

Ma pakun, et osalised ise ja võibolla ka nende treenerid. Ülejäänutel on oma elu. Isegi kui oleks nende mängude vastu huvi, siis oma kolossaalsuses on need täiesti hoomamatud. Ja paratamatult tekib küsimus – milleks? Miks korraldada mänge, millest pole võimalik ülevaadet saada ja mida nautida? Jah, selgitamaks välja iga ala parimad sportlased. Aga kas seda ei saaks teha veidi väiksemal skaalal? Veidike mõistlikumalt. Veidike ülevaatlikumalt.