Jäneda laadal võeti kauplemisega suve lõpp vastu

Jäneda sügislaat on Lääne-Virumaa ehk nimekaim laat, kuhu igal aastal koguneb sadu müüjaid ja tuhandeid külastajaid. Traditsioonidele ja mustrile tuginev korraldusmeeskond pidas päeva väga õnnestunuks. "Kõike ei pea siuh-säuh ringi tegema lihstalt selle pärast, et midagi teha. Meil on aastate jooksul kogunenud tuumik meeeskonnast, müüjatest ja ka klientidest, selle tuumiku ümber on ehitatud kõik muu," lausus Jäneda sügislaada eestvedaja Enno Must.