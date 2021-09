"On käinud loomaarst ja teda uinutipüssist lasknud, kuid tabas kahjuks ainult linnu tiiba," lausus Liivamäe talu peremees Marek Riima esmaspäeval hommikul telefonis. Pärast seda oli lind inimeste suhtes tunduvalt ärevamaks muutunud, nii et uinutuspüssi saaks uuesti proovida ainult auto pealt lastes.

Nandu asukoht on Riimale teada, see selgus inimeste kaasabil vaid mõned päevad pärast uudise ilmumist Virumaa Teatajas. Ta on valinud endale redutamiseks põlluäärse metsatuka, kust edasi liikunud ei ole. Süüa talle loodusest veel jagub ning temperatuur peaks langema mitukümmend kraadi alla nulli, et teda mõjutama hakkaks. Samuti ei ole meie looduses eriti palju neid, kes teda püüda võiks. Väleda sulelise mahavõtmiseks tuleks ta tabada väga ootamatult.